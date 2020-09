Luxemburg wird auf einem anderen Niveau gefordert

Drei Tage nach dem 1:2-Sieg in Aserbaidschan (1:2), dem ersten Auswärtssieg seit zwei Jahren, wird die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft auf einem ganz anderen Niveau gefordert: Am Dienstag trifft die Mannschaft von Luc Holtz im Josy-Barthel-Stadion auf Montenegro, den Favoriten in dieser Gruppe 1 der Ligue C in der Nations League.

Nicht umsonst belegt die mit Stars gespickte Mannschaft aus Montenegro den 64. Platz in der Fifa-Rangliste (Luxemburg liegt auf Platz 98). Namen wie Stevan Jovetic (AS Monaco), Stefan Savic (Atletico Madrid) und Adam Marusic (Lazio Rom) können durchaus respekteinflößend sein. «Wir kennen ihre individuellen Qualitäten und wissen, dass sie zu den Favoriten gehören», sagt Trainer Luc Holtz und fügt hinzu: «Wir müssen uns so gut wie möglich vorbereiten – ohne Angst zu haben.» Denn auch diese Mannschaft hätte neben ihren Qualitäten auch Schwächen, auf die sich die Mannschaft einstellen müsste.

Nur werden es sich die «Roud Léiwen» gegen die Montenegriner nicht leisten können, so viele Torchancen liegen zu lassen wie in Baku. «Wir hatten viele Chancen», sagte Holtz. Es seien die kleinen Dinge, die der Mannschaft fehlten. «Wir müssen uns immer verbessern», sagt er, «aber das Spiel vom Samstag ist eine gute Grundlage.» Um selbstbewusst gegen Montenegro aufzutreten.

(Tom Vergez/L'essentiel)