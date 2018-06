Küng und Hütthaler gewinnen Mosel-​​Ironman

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Österreicherin Lisa Hütthaler hat am Sonntag den 70.3 Ironman an der Luxemburger Mosel in 4:13:52 Stunden für sich entschieden. Hütthaler war nach 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen um mehr als zwei Minuten schneller (4:15:59) als die Britin Susie Cheetham.

Bei den Männern setzte sich wie bereits 2015 der Schweizer Manuel Küng durch. Seine Siegerzeit betrug 3:51 Stunden. Das Podium komplettierten der Franzose Romain Guillaume (3:54) und der Brite Colin Norris (3:56). Bester Luxemburger war Philippe Lamberty (4:04). Bei den Damen holte Sophie Margue (5:02) den nationalen Titel.

(L'essentiel)