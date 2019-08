F91 will Grundstein zu erneuter Sensation legen

Ein estnischer Club, FC Nõmme Kalju, in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation. Danach der FC Ararat-Armenia aus Armenien oder FC Saburtalo Tiflis aus Georgien in den Playoffs. F91 Düdelingen hat nicht unbedingt den schwersten Weg in die Gruppenphase des Europapokals erwischt. Im vergangenen Jahr musste der luxemburgische Meister andere Kaliber ausschalten: den polnischen Meister Legia Warschau und CFR Cluj aus der Ukraine.

In Düdelingen glaubt man fest an eine Wiederholung der Sensation aus dem vergangenen Jahr. Deshalb will er auch wie in der Vorsaison alles auf eine Karte setzen, um dieses Ziel zu reichen. Der erste Schritt soll am Donnerstagabend getan werden, wenn der Club aus der estnischen Hauptstadt Tallinn zum Hinspiel der dritten Runde im Stade Josy Barthel gastiert.

Düdelingens Kapitän, Tom Schnell, glaubt, dass sein Team keine einfache Aufgabe vor der Brust hat. Im Gespräch mit L'essentiel sagte er: «Wir dürfen diese Mannschaft nicht auf die leichte Schulter nehmen und müssen eine Topleistung abrufen. Seit der letzten Saison machen das unsere Gegner auch nicht mehr mit uns.»

(pdf/L'essentiel)