Luc Holtz bleibt Trainer der «Roud Léiwen»

Luc Holtz bleibt Nationaltrainer bei den «Roud Léiwen». Sein Vertrag wurde um zweieinhalb Jahre bis zum 31. Dezember 2021 verlängert, berichtete der Luxemburger Fußballverband (FLF) am Dienstag. Er wird daher das Team in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 leiten.

Luc Holtz trainiert die «Roud Léiwen» seit 2010. Während seiner Amtszeit erzielte die Nationalmannschaft mehrere herausragende Leistungen, darunter ein Unentschieden gegen Italien und Frankreich und mehrere Siegen.

Die Spieler von Luc Holtz hatten einen guten Start in die Nations League mit drei Siegen in den ersten vier Spielen. Dennoch wurde Luxemburg am Ende nur Zweiter. Die Qualifikation für die Euro 2020 begann mit einem 2:1-Sieg gegen Litauen und einer 1:2-Niederlage gegen die Ukraine.

(jg/L'essentiel)