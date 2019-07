F91 steht vor «sehr komplizierter Aufgabe»

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der zweiten Runde der Fußball-Europa-League hat Luxemburg mit F91 Düdelingen, Progrès Niederkorn und Jeunesse Esch noch drei Eisen im Feuer. Beste Chancen auf den Einzug in Runde drei haben die Düdelinger. Der luxemburgische Meister hat das Hinspiel gegen Shkendija Tetovo mit 2:1 gewonnen. Das Rückspiel steigt am Dienstag im Stade Josy Barthel, der Anstoß erfolgt um 17.55 Uhr.

Bildstrecken F91 gewinnt gegen Etzella Ettelbrück Europa-League-Qualifikation



2. Runde, Rückspiele:



Dienstag, 17.55 Uhr:

F91 Düdelingen – Shkendija Tetovo (2:1)



Donnerstag, 19.30 Uhr:

Progrès Niederkorn – Glasgow Rangers (0:2)



Donnerstag, 21 Uhr:

Vitoria Guimaraes – Jeunesse Esch (1:0)

Auf dem Erfolg in der Fremde will sich aber niemand im Team der Düdelinger ausruhen. «Das war natürlich ein sehr knapper Sieg. Auch wenn wir den Heimvorteil im Rücken haben, erwartet uns eine sehr komplizierte Aufgabe. Tetovo spielt sehr guten Fußball», sagte der Düdelinger Co-Trainer Lehit Zeghdane im Vorfeld.

Träumen erlaubt!

Das erste Aufeinandertreffen in Skopje dominierten die Gastgeber über weite Strecken. Erst ein kapitaler Fehler des Torhüters von Shkendija nach gut einer Stunde bescherte den Düdelingern den 1:1-Ausgleich durch Adel Bettaieb. Wenige Minuten später erzielte Danel Sinani per Strafstoß den Siegtreffer. Letztendlich ein glücklicher Erfolg, der Tetovo am Dienstag aber dennoch unter Zugzwang setzt.



Nach der phänomenalen Europacup-Kampagne in der vergangenen Saison, dürfen die F91 weiter träumen. Überspringt ihre Mannschaft die Hürde Tetovo, wartet aller Voraussicht nach mit dem FC Nömme Kalju aus Estland – das Hinspiel gegen Celtic Glasgow ging mit 0:5 verloren – eine weitere machbare Aufgabe in Runde drei. Dann trennt F91 nur noch die Playoff-Runde vom erneuten Einzug in die Gruppenphase.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)