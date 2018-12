Etzella und Sparta ziehen ins Pokal-​​Halbfinale ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schon am Sonntag hatte Etzella das Ligaspiel gegen Esch (80:67) klar dominiert. Am Mittwoch legten die Ettelbrücker sogar noch ein Schippchen drauf und setzten sich vor eigenem Publikum im Pokal-Viertelfinale mit 84:67 gegen das Team aus dem Süden durch.

Der Pokalfinalist aus dem Vorjahr ließ den Eschern von Beginn weg kaum Luft zum Atmen. Schon nach dem ersten Viertel stand es 26:8 für Etzella. Philippe Gutenkauf zeigte einmal mehr eine starke Leistung und knallte insgesamt 15 Punkte aufs Board. Für die Mannschaft von Trainer Kresimir Basic war es bereits der zehnte Sieg in Folge: Acht Siegen in der Meisterschaft und zwei im Pokal steht nur eine einzige Niederlage (90:91 gegen Düdelingen) gegenüber.

Pikes verlieren erneut zuhause gegen Sparta

Auch Sparta Bartringen hat am Mittwoch den Einzug ins Halbfinale der Coupe Loterie Nationale fixiert. Sparta setzte sich bereits zum zweiten Mal in dieser Saison auswärts bei den Musel Pikes durch (75:62). Dean Gindt (elf Punkte, zwölf Rebounds) und Adrian Rodgers (34 Punkte) drückten dem Spiel ihren Stempel auf.

Die Halbfinalspiele werden am 2. und 3. Februar ausgetragen. Die Auslosung erfolgt am 17. Dezember. Die zwei verbleibenden Tickets werden am Donnerstag zwischen den Zweitligisten Telstar und Heffingen beziehungsweise zwischen Zolwer (Nationale 2) und dem zweifachen Pokalsieger Steinsel ausgespielt.

(nm/L'essentiel)