Hesperingen stellt Arantia Larochette ein Bein

Der amtierende Pokalsieger Amicale Steinsel sowie der Vorjahresfinalist Etzella Ettelbrück haben am Dienstag problemlos das Viertelfinale des diesjährigen Basketball-Pokals erreicht. Die beiden Teams, die zusammen mit Racing Luxemburg auch in der Liga ganz oben stehen, gaben sich bei ihren Gastspielen bei Zweitligisten keine Blöße und meisterten ihre Aufgaben mit Bravour: Steinsel nahm die Red Miners Kayldall mit 125:60 auseinander und Ettelbrück spielte Black Star Mersch beim klaren 101:56-Sieg an die Wand.

Souverän präsentierte sich auch Basket Esch, das durch einen 108:60-Erfolg beim Drittligisten Nitia Bettemburg ohne viel Gegenwehr in die nächste Runde marschierte. Während sich Bartringen im Total-League-internen Duell mit den Kordall Steelers durchsetzte, erlebte Arantia Larochette eine Überraschung: Der Erstligist scheiterte durch die 86:95-Pleite am unterklassigen Telstar Hesper.

Am Mittwochabend stehen noch drei weitere Begegnungen auf dem Programm. Unter anderem greifen T71 Düdelingen und die Musel Pikes ins Pokal-Geschehen ein.

Coupe de Luxembourg, Achtelfinale:

Dienstag:

Black Star Mersch (+10) – Etzella Ettelbrück 64:101

Red Miners Kayldall (+10) – Amicale Steinsel 60:125

Telstar Hesper (+10) – Arantia Larochette 95:86

Sparta Bartringen – Kordall Steelers 79:67

Nitia Bettemburg (+20) – Basket Esch 60:108



Mittwoch:

US Heffingen (+10) – T71 Düdelingen (20 Uhr)

Gréngewald Hostert – AS Zolwer (20.30 Uhr)

BC Mess (+10) – Musel Pikes



