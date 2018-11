HB Düdelingen scheitert klar in St. Petersburg

Das war eine Hausnummer zu hoch: Der HB Düdelingen ist im Handball-Challenge-Cup in der dritten Runde am HC Neva aus St. Petersburg gescheitert. Die Russen zeigten dem HBD im Hinspiel am Samstag klar ihre Grenzen auf und gewannen vor heimischer Kulisse deutlich: 31:12 hieß es am Ende für die Gastgeber.

Tabelle:



1. Differdingen 8 273:214 13

2. Esch 8 146:206 12

3. Käerjeng 8 285:224 12

4. Berchem 293:207 11

5. Düdelingen 7 200:182 8

6. Diekirch 8 202:253 4

7. Schifflingen 7 161:239 2

8. Petingen 8 191:326 0

Besonders im Vorwärtsgang fanden die Luxemburger kaum ein Mittel gegen die aggressive Deckung der St. Petersburger. Im Rückspiel am Sonntag konnte es der Gastgeber dank des hohen Sieges etwas lockerer angehen lassen. Dadurch ergaben sich Räume für den HBD, der so das zweite Spiel etwas erträglicher gestalten konnte und mit 16:24 verlor.

Ergebnisse, Nationaldivision:

HC Berchem – HB Petingen 40:19 Chev Diekirch – Handball Käerjeng 31:35 Red Boys Differdingen – Handball Esch 37:30

(sw/L'essentiel)