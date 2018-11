Nicolas Anelka wird Nachwuchstrainer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nicolas Anelka, der ehemalige «Bad Boy» des Fußballs, wechselt nun in eine Trainerrolle. Anelka galt als einer der Top-Stürmer Frankreichs und wird nun die Nachwuchsspieler des Trainingszentrums des OSC Lille (L1) betreuen und ausbilden. Der 39-jährige ehemalige PSG-, Arsenal-, Real Madrid- und Chelsea-Stürmer wird «mit dem Ausbildungszentrum Lille und seinen jungen Bewohnern als Trainer zusammenarbeiten, insbesondere in Bezug auf den konkreten Einsatz und in Position des Stürmers», sagte der Club.

«Wir wollen ein spezifisches Programm für junge Menschen in dieser Position einrichten», sagte Gerard Lopez, der luxemburgische Präsident des Clubs Lille, und fügte hinzu, dass Anelka «mit 14-jährigen Spielern bis zur Reservemannschaft zusammenarbeiten» würde.

(L'essentiel/afp)