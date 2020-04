Sarah de Nutte schlägt zukünftig in Frankreich auf

Die luxemburgische Tischtennis-Nationalspielerin Sarah de Nutte spielt nicht länger im deutschen Bad Driburg, sondern wird ab der kommenden Saison beim französischen Club Tennis de Table Saint-Quentinois aufschlagen, wie das Luxemburger Wort berichtet.

Der 1.-Liga-Verein biete ihr in Frankreich bessere Möglichkeiten und sie habe dadurch in der kommenden Saison die Möglichkeit, in der Champions League mitzuspielen, heißt es weiter.

(L'essentiel)