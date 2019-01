Schwimmt Stacchiotti bald in Profiliga?

Am Rande des Euro Meet 2019, bei dem Raphaël Stacchiotti im 200 Meter Lagen und im 100 Meter-Rücken den fünften Platz belegte, verriet er, dass er in der kommenden Woche an einem Wettbewerb mit einem deutschen Team teilnehmen würde. Dazu erwähnte er das Detail, dass er möglicherweise bald fest diesem Team beitreten würde. «Ich kann nächste Woche mehr sagen, aber ich werde vermutlich einen Vertrag unterschreiben, wo ich Teil des Stuttgarter Teams in der International Swimming League (ISL) sein werde.»

In dieser neuen Profiliga sollen 2019 zwölf Teams gegeneinander antreten: sechs aus Europa (Energy Standard, Stuttgart, Rom, Marseille, Budapest, London) und sechs aus den Vereinigten Staaten (Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Austin, Washington, Phoenix). Nach einer regulären Saison sollen dann die vier besten europäischen und amerikanischen Mannschaften im Halbfinale und dann im Finale aufeinander treffen. Diese sollen zwischen dem 17. und 22. Dezember in Las Vegas stattfinden. Viele Details müssen noch geklärt werden, das Preisgeld soll mindestens 5,3 Millionen Dollar betragen.

Die Gründung des ISL wird von der International Swimming Federation (FINA) sehr kritisch gesehen, die zunächst sogar mit Sanktionen gegen die teilnehmenden Schwimmer gedroht hatte. Als Stars wie Katinka Hosszu und das Team Energy Standard ihr Interesse an einer Teilnahme bekundeten, wurden die Drohungen wieder zurückgezogen. «Die ISL geht in die richtige Richtung, um die Schwimm-Welt zu erneuern, die Medienpräsenz zu erhöhen und attraktiver zu machen», kommentierte Raphaël Stacchiotti. Er wird in den kommenden Monaten außerdem versuchen, sein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio zu lösen. Dies wäre das vierte Mal nach Peking (2008), London (2012) und Rio (2016).

(Nicolas Martin/L'essentiel)