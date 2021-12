Luxemburg-​​Quartett schwimmt Landesrekord

An Tag zwei der Kurzbahn-WM in Abi Dhabi haben die Schwimmer und Schwimmerinnen aus dem Großherzogtum einen neuen Landesrekord in der Mixed-Staffel aufgestellt. Das FLNS-Quartett Julie Meynen, Monique Olivier, Julien Henx und Max Mannes verbesserten die alte Bestmarke über die 4x50 Meter Freistil um 0,93 Sekunden auf 1:35,60 Minuten.

Julien Henx eröffnete das Rennen in 22,45 Sekunden, Max Mannes legte in 22,43 Sekunden nach, Julie Meynen hielt das Team in 25,15 Sekunden auf Kurs und Monique Olivier brachte in 25,57 Sekunden die Staffel als Elfte unter 33 Teams in Ziel.

Die Einzelrennen der Luxemburger Schwimmer «verliefen nicht nach Plan», wie der Verband mitteilt. Max Mannes schwamm die 200 Meter Freistil in 1:47,61 Minuten zwar schneller als Anfang November bei der EM in Kazan, verpasste jedoch seine Bestzeit von 1:46,37 und belegte am Ende Rang 34 unter 69 Schwimmern. Auch Julie Meynen war mit ihrem Auftritt über 100 Meter Freistil nicht zufrieden. Nach 55,09 Sekunden schlug die Sprinterin als 32 unter 85 Konkurrentinnen an, verpasste aber ihre Saisonbestzeit (54,52 Sekunden) von der EM in Kazan.

(sw/L'essentiel )