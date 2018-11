Basket Esch zieht an Düdelingen vorbei

An der Tabellenspitze in Luxemburgs erster Basketballliga geht es weiterhin spannend zu. Einen wichtigen Sieg feierte Basket Esch im Topspiel des siebten Spieltags. Die Escher gewannen am Samstag gegen T71 Düdelingen mit 99:88. Durch den Erfolg überholte Esch T71 in der Tabelle und klettert von Platz fünf auf Platz vier. Aufseiten der Gastgeber glänzten Jordan Hicks und Clancy Rugg mit 31 beziehungsweise 26 Punkten. Für T71 war Jermaine Crumpton mit 30 Zählern am Ende der erfolgreichste Werfer.

Tabelle:



1. Steinsel 7 605:474 13

2. Racing 7 543:491 13

3. Etzella 7 670:502 13

4. Basket Esch 7 604:545 12

5. T71 7 625:581 11

6. Sparta 7 523:555 10

7. Résidence 7 480:595 9

8. Steelers 7 557:654 8

9. Arantia 7 505:677 8

10. Musel Pikes 7 526:564 8

Keine Bewegung gab es dagegen unter den ersten drei Mannschaften. Auf den Tabellenplätzen eins bis drei herrscht weiterhin Punktegleichheit. Amicale Steinsel fegte Arantia Larochette beim 99:65-Auswärtserfolg aus der eigenen Halle, Racing Luxemburg behielt danke einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gegen die Musel Pikes mit 88:77 die Oberhand und Etzella Ettelbrück hatte im Heimspiel gegen Sparta Bartringen wenig Mühe und gewann mit 88:68.

Im Tabellenkeller sicherte sich Résidence Walferdingen zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Gegen die Kordall Steelers gewann das Team mit 83:79.

Total League, 7. Spieltag:

Samstag:

Racing Luxemburg – Musel Pikes 88:77

Arantia Larochette – Amicale Steinsel 65:99

Basket Esch – T71 Düdelingen 99:88

Résidence Walferdingen – Kordall Steelers 83:79

Sonntag:

Etzella Ettelbrück – Sparta Bartringen (88:68



(sw/L'essentiel)