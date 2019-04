Mandy Minella gewinnt gegen 64. der Weltrangliste

Die Luxemburger Sportlerin Mandy Minella hat es am Montag in die erste Runde des WTA-Turniers in Charleston, USA, geschafft. Die 103. in der Weltrangliste besiegte die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova (64.) in der Sätzen (3-6, 7-5, 6-0).

In der zweiten Runde fordert Minella die Kroatin Petra Martic (53.) oder die Amerikanerin Amanda Anisimova (74.) heraus.

(nm/L'essentiel)