Etzella Ettelbrück erreicht als erstes Team das Finale

Drei Jahre in Folge haben die Basketballer von Amicale Steinsel die Meisterschaft geholt. In diesem Jahr ist die Serie gerissen. Der Titelverteidiger hat die Best-of-Five-Serie gegen Etzella Ettelbrück klar mit 3:0 Spielen verloren. Am Mittwoch setzte sich Etzella in Spiel drei klar mit 86:60 durch.

Ettelbrück hat seit dem 7. Oktober 26 Pflichtspiele in Folge gewonnen und ist dem Double nun einen großen Schritt näher gekommen. Den Pokal haben die Ettelbrücker bereits geholt. Im zweiten Halbfinale führt Basket Esch nun 2:1 nach Spielen im Duell mit T71 Düdelingen. Die Partie am Dienstag endete 93:76 aus Sicht der Escher. Am Samstag steht das nächste Spiel in Düdelingen an.

(nm/L'essentiel)