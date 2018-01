Bob Jungels stellt sich in Luxemburg dem Nachwuchs

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwischen zwei Trainingslagern in Spanien und Südfrankreich nahm sich Bob Jungels am Dienstag an der Cloche d'Or für seine jungen Fans Zeit. Im Fahrrad-Shop «S-Cape» forderte der 25-jährige Radprofi die Gäste auf Indoor Bikes heraus.

Jonathan, 12 Jahre alt, Rick, 11, und Marie, 14, allesamt junge Radsportler vom Cycling Team Atertdaul, konnten sich sogar mit ihrem Idol auf einer virtuellen, fast sechs Kilometer langen Strecke messen. Gegen den Profi zog der Nachwuchs trotz allen Bemühungen den Kürzeren. «Trotzdem war es ein echt cooles Erlebnis. Er ist richtig stark und es hat viel Spaß gemacht», sagte Jonathan. «Es ist außergewöhnlich, gegen ihn zu fahren», fügte Marie hinzu.

Nach dem sportlichen Teil des Fantreffens verteilte Jungels eifrig Autogramme. «In diesem Alter geht es vor allem darum, Spaß auf dem Fahrrad zu haben. Das ist die wichtigste Voraussetzung für die Profilaufbahn», riet er seinen jungen Gästen. Jungels wurde in der vergangenen Saison beim Giro d'Italia als bester Nachwuchsfahrer geehrt und trug außerdem das Rosa Trikot des Gesamtführenden. Am 10. Februar startet die neue Saison. Bei der diesjährigen Tour de France geht er als Kapitän seines Teams an den Start.



(nm/fl/L'essentiel)