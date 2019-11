«Es fühlte sich an, wie ein Heimspiel»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit dem 2:0 Sieg über Luxemburg an diesem Sonntag haben die portugiesischen Europameister alles klar gemacht, um nächsten Sommer die Mission Titelverteidigung in Angriff nehmen zu können. Nach dem Spiel hatte der portugiesische Verteidiger Ricardo Pereira ein breites Lächeln auf den Lippen und war sichtlich zufrieden mit der gelungen Qualifikation, die unter schlechten Verhältnissen erarbeitet wurde an diesem Tag.



Es waren viele Portugiesen auf den Rängen, es muss schön gewesen sein, diese Unterstützung zu spüren?



Wir wussten, dass es hier viele Portugiesen gibt, es war eine gute Sache, wir fühlten uns, als würden wir zu Hause spielen. Ich denke, es hat uns geholfen. Es ist wichtig, Unterstützer zu haben, besonders Auswärts.



Was hältst du von dieser Luxemburger Mannschaft?



Sie spielen gut, sie haben eine gute Spielanlage. Das Feld war schwierig, aber wir konnten zusammenbleiben, um die drei Punkte zu holen.



Hat Ihnen der schlechte Platz zu Beginn des Spiels Schwierigkeiten bereitet?



Ja, in der ersten Hälfte war das Feld noch einigermaßen bespielbar, in der zweiten Hälfte wurde es sehr kompliziert zu spielen. Es wurde zu einem echten Kampf, aber wir haben es geschafft zu gewinnen und das ist das Wichtigste.



Lars Gerson (Luxemburg)

Wie bewerten Sie diese Niederlage gegen Portugal?

Ich denke, wir haben trotz der Niederlage ein gutes Spiel abgeliefert. Die ersten 30 Minuten waren gut. Wenn wir vor dem Tor ein wenig Glück gehabt hätten, hätten wir das 1:0 erzielen können.

Ich denke, wir haben trotz der Niederlage ein gutes Spiel abgeliefert. Die ersten 30 Minuten waren gut. Wenn wir vor dem Tor ein wenig Glück gehabt hätten, hätten wir das 1:0 erzielen können. Wie entwickelt sich dein Team deiner Meinung nach im Vergleich zu den großen Teams?

Wir gehen in die richtige Richtung. Wir haben viele junge Spieler und wir arbeiten gut in den Vereinen. Wir sind stärker als zuvor und in der Lage, großen Teams Probleme zu bereiten.



(nc/L'essentiel)