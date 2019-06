Majerus ist gerade unschlagbar

Artikel per Mail weiterempfehlen

Diese Frau ist gerade einfach nicht zu schlagen. Christine Majerus (32), gewann am Freitagabend in Differdingen bei den nationalen Radsport-Meisterschaften ihren 13. Titel in Folge im Zeitfahren.

Die Luxemburgerin schlug ihre Landsleute Pia Wiltgen um fast vier Minuten und Liz Asselborn um mehr als sechs Minuten. Am Samstag will Christine Majerus ihren zehnten Titel in Folge gewinnen.

In der Juniorenklasse der Herren übernahm Loïc Bettendorf die Führung. Nina Berton wurde bei den Juniorinnen gekrönt.

