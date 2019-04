T71 Düdelingen kämpft sich ins Finale

Artikel per Mail weiterempfehlen

Match 5 des Halbfinales der Total League zwischen Esch und T71 Düdelingen brachte an diesem Mittwoch in Lallingen insgesamt mehr als 800 Zuschauer zusammen. In dieser aufgeheiztn Atmosphäre siegten die erfahrenen Düdelinger und ihr luxemburgisches Trio Éric Jeitz-Tom Schumacher-Frank Muller (92-77).

Zu Beginn des Spiels schüchtern, bezahlten die Escher am Ende einen hohen Preis dafür. Im südlichen Derby nahm Düdelingen das Spiel schnell in die Hand und führte nach gut fünf Minuten mit 8:20 und nach dem ersten Viertel mit 14-32. Bei mehreren Gelegenheiten stieg der Abstand auf 20 Punkte.

Am Ende des dritten Viertels war die Differenz wieder auf zehn Punkte (60-70) gesunken, aber am Ende konnten die Escher gegen die gelassenen und fleißigen Düdelinger nicht wieder auf Kurs kommen. Der zwölffache Champion hat seinen 13. Titel im Visier.

Grosse ambiance pour @basketesch @t71dudelange. Match 5 décisif des demi-finales de Total League ???????? @FLBBlux Dudelange démarre fort 12-27 après huit minutes. Qui rejoindra @BbcEtzella en finale ? pic.twitter.com/AWsPuTKmEp — Nicolas Martin (@ncs_martin) 17. April 2019

(Nicolas Martin/L'essentiel)