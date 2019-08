Die Spanienrundfahrt 2019, die am Samstag in Torrevieja in der Region Valencia beginnt, wird für Alex Kirsch eine große Premiere sein. Es ist das erste Mal, dass der Luxemburger Radfahrer an der Vuelta und generell an einer großen Tour teilnimmt. Er ist einer der acht Fahrer, die von seinem Team Trek-Segafredo ausgewählt wurden. Vor seiner dreiwöchigen Rundfahrt durch Spanien blickt der Fahrer auf seine verletzungsbedingte Vorbereitung, seine Ziele und seine erste Saison in der World Tour, der ersten Klasse des Radsports, zurück.

Wie geht's Ihnen vor Beginn der Vuelta, ihrer ersten großen Rundfahrt?

Ich bin glücklich, es war eines meiner Ziele in diesem Jahr, an einer Grand Tours teilzunehmen. Nun wird es die Vuelta sein. Ich bin nicht gestresst. Ich bin 27 Jahre alt, ich habe bereits Klassiker und World Tour-Etappenrennen absolviert. Ich bin seit ein paar Jahren ein Profi, ich trainiere jeden Tag hart. Die Vuelta ist ein großer Schritt für mich.

Wie ist Ihr Fitnesszustand nach Ihrer Verletzung bei der Tour von Belgien?

Die Vorbereitung war nicht perfekt, da ich im Juni meinen Kahnbeinbruch hatte. Aber ich tat mein Bestes, um schnell wieder fit zu werden.

Wie bereiten Sie sich speziell auf ein dreiwöchiges Rennen vor?

In drei Wochen werde ich mehr wissen! (lacht) Ich habe nichts Besonderes geändert. Ich denke, es wird wie ein einwöchiges Rennen, aber schwieriger. Wir haben ein Team, mit Masseuren, die uns behandeln, und zwei Tage Ruhe.

Was werden Ihre persönlichen und kollektiven Ziele sein?

Für das Team ist es das Ziel, eine Etappe zu gewinnen. Entweder mit unseren beiden Sprintern John Degenkolb und Edward Theuns oder mit Gianluca Brambilla, der bei der Polenrundfahrt in guter Verfassung war. Als Fahrer habe ich meinen Platz im Sprintzug. Dann kann ich den einen oder anderen Ausbruch versuchen. Und ganz einfach, ich möchte die drei Wochen beenden, das wird mein erstes Ziel sein!

Haben Sie bereits Passagen identifiziert, die ihren Profilen entsprechen?

Ich habe mich ein bisschen informiert. Aber vor allem auf den großen Bergetappen, um zu wissen, welche Schwierigkeiten auf mich warten. Ich habe mir den Rest nicht im Detail angesehen, ich muss es noch tun.

Wie hast du deine erste Saison auf der World Tour erlebt?

Es war ein sehr gutes Jahr für mich. Ich habe gute Arbeit bei den Klassikern und den wenigen Rennen geleistet, bei denen ich meine Karten ausspielen konnte. Ich habe einige gute Ergebnisse erzielt. Mit der Auswahl für die Vuelta habe ich alle Ziele erreicht, die ich mir vorgenommen hatte, das Team ist sehr zufrieden mit mir, es war ein gutes Jahr. Aber das war keine Überraschung, denn ich trainiere seit einigen Jahren hart dafür. Ich glaube nicht, dass es ein Problem geben wird, nächstes Jahr an der gleichen Stelle weiterzumachen!

(Joseph Gaulier/L'essentiel)