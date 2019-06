«Roud Léiwen» scheitern knapp an Ukraine

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Ukraine hat sich in den EM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg mit zwei Siegen sechs Punkte gesichert, aber die «Roud Léiwen» werden der ukrainischen Elf in Erinnerung bleiben. Drei Tage nach deren großen Sieg über Serbien (5-0) hatte sich die Lviv Arena mit 35.000 Zuschauern gefüllt und auf ein weiteres Tor-Festival eingestimmt. Und schon nach fünf Minuten fiel das erste Tor durch Roman Yaremchuck. Die Latte (9. Minute) und Anthony Moris (14. Minute) konnten Schlimmeres verhindern.

Gruppe B



1. Ukraine 4 Spiele, 10 Punkte

2. Luxemburg 4 Spiele, 4 Punkte

3. Serbien 3 Spiele, 4 Punkte

4. Portugal 2 Spiele, 2 Punkte

5. Litauen 3 Spiele, 1 Punkt

Nach dem ersten Schock haben sich die «Roud Léiwen» auf ihre Stärken konzentriert und konnten die Ukrainer mehrmals in Bedrängnis bringen. In der 38. Minute war der Ball sogar im Kasten, das Tor wurde aber wegen einer Abseits-Entscheidung nicht gezählt. Auch nach der Halbzeitpause ging es mit mehreren Chancen gut für die Luxemburger los, während die Ukraine keine weiteren Risiken eingehen wollte und zu machte. Die Erleichterung der Spieler und des Publikums beim Abpfiff sprach Bände über die Leistung von Holtz' Männern.

Damit baute die Ukraine in Gruppe B ihren Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Serbien schlug Litauen auch dank eines Treffers des neuen Real-Madrid-Torjägers und bisherigen Frankfurters Luka Jovic mit 4:1 (3:0). Luxemburg bleibt Zweiter in Gruppe B, hat aber ein Spiel mehr als Serbien und zwei mehr als Portugal, seine nächsten beiden Gegner.

Ergebnisse:

Ukraine - Luxemburg 1:0 (1:0) Serbien - Litauen 4:1 (3:0)

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)