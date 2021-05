Fola Esch sichert sich seinen achten Meistertitel

Fola Esch gewann an diesem Sonntag mit einem 3:0-Sieg gegen den Rivalen Jeunesse Esch seinen achten Ligatitel. Diallo erzielte in der 25. Minute das erste Tor, bevor Correia (45.+1) und Ouassiero (58.) die Mannschaft endgültig zum Sieg brachten.

Für Swift Hesperange endete die Saison weniger erfolgreich. Die Mannschaft von Pascal Carzaniga musste sich gegen Differdingen (1:3) geschlagen geben und landete auf dem dritten Platz. Der zweite Podest-Platz geht derweil an Düdelingen, die sich gegen Hamm Benfica (4:2) beweisen mussten.

THE END! Fola, the oldest club in Luxembourg, are crowned champions for the eighth time in their history! pic.twitter.com/N6bgjWlh7Q