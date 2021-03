Bob Bertemes verfehlt EM-​​Finale in Polen

Bob Bertemes wird nicht an der Leichtathletik Hallen-EM im polnischen Torun teilnehmen. Der luxemburgische Kugelstoßer belegte am Freitagmorgen bei der Qualifikation den neunten Platz. Mit seinen Würfen auf 19,70 Meter und 20,16 Meter ist die Finalrunde für ihn außer Reichweite.

Eine weitere schlechte Nachricht aus Luxemburger Sicht: Vera Hoffmann landete beim 1500-Meter-Lauf der Frauen auf dem letzten Platz. Sie absolvierte die Distanz in einer Zeit von vier Minuten 20 Sekunden und 50 Hundertstel. Hoffman hatte vor zwei Wochen noch einen nationalen Rekord in ihrer Disziplin aufgestellt, den sie in diesem Rennen nicht bestätigen konnte.

(L'essentiel)