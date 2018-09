Der Meister der Drohne fliegt allen davon

Er hatte fast zwei Wochen nicht geschlafen. Er bildete den Kurs zum Üben auf dem Computer nach. Er trainierte im Vorfeld jeden Tag. Nein, man kann nicht sagen, dass Daniel Gitzinger die erste luxemburgischen Drohnen-Meisterschaft auf die leichte Schulter genommen hat. «Wir hatten alle ungefähr ein Niveau, wobei ich die meiste Erfahrung habe. Ich wollte unter die ersten Vier kommen» erzählt Gitzinger. Es sollte besser kommen. Der 32-Jährige siegte in Mersch und darf sich nun mit dem Meistertitel schmücken.

Seit etwa vier Jahren erobert der rasante Trendsport die Welt. 2014 war es auch, als sich Hobbyfotograf Gitzinger erstmals mit einer Drohne beschäftigte. «Damals war ich mit einem Kumpel auf einer Modellbau-Ausstellung in Friedrichshafen. Da habe ich mir meine erste Plastikdrohne gekauft», erinnert er sich. Anfang 2015 legte er sich dann seine erste richtige Maschine zu. «Ich habe mich die erste Woche mehrmals übergeben, aber danach ging es» erzählt er lachend. Da man die kleinen Flieger mittels einer Brille mit Echtzeitübertragung steuert, kann der Körper darauf vor allem bei Novizen heftig reagieren. Nach dieser unappetitlichen Phase hatte Gitzinger aber seine Passion gefunden.

Teures Hobby

Zunächst nutzte Gitzinger die Drohne, um Fotos zu schießen. «Aber das wurde dann schnell langweilig.» Im August 2015 folgte sein erstes Rennen im saarländischen Bexbach. «Das hat schon mächtig Spaß gemacht. Auch wenn es noch nicht so erfolgreich war», sagt der gebürtige Wasserbilliger. Er trainierte fleißig, sowohl im Freien als auch am Computer. Denn dank eines Rennsimulators kann man auch fliegen, wenn es draußen regnet. Er nahm in den vergangenen Jahren an vielen Wettbewerben teil und wurde immer besser. Dabei kann er auf eine verständnisvolle Frau zählen. Schließlich kostet dieses Hobby viel Zeit und Geld. «Ich gebe etwa 300 Euro im Monat dafür aus», berichtet der Familienvater, der in Düdelingen wohnt. 16 Drohnen nennt er mittlerweile sein eigen. Alle kosten mehre hundert Euro. Erst kürzlich kamen drei neue Geräte dazu – weil etwas Besonderes ansteht.

Durch den Gewinn der Luxemburger Meisterschaft hat Gitzinger eine Einladung zum World Drone Cup in Istanbul bekommen. Vom 20. bis 23. September messen sich dort 64 Athleten aus der ganzen Welt – darunter einige der Besten ihrer Zunft. Profis, die damit ihr Geld verdienen. «Ich freue mich riesig darauf. Ich würde gerne unter die Top 15 kommen. Aber das ist wahrscheinlich unmöglich», sagt er. Etwa 25.000 Euro Preisgeld gibt es zu gewinnen. Das wird ihn sicher wieder einige schlaflose Nächte kosten.

So flog Daniel Gitzinger zur Luxemburger Meisterschaft:

(Henning Jochum/L'essentiel)