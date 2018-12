Käerjeng überwintert an der Ligaspitze

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Topspiel des 12. Spieltages im luxemburgischen Handball-Oberhaus brachte keinen Sieger hervor. Das Duell zwischen dem bisherigen Tabellenführer Handball Esch und dem HB Düdelingen endete am Samstag 25:25. Nutznießer des Remis war Handball Käerjeng. Der amtierende Meister gab sich gegen Schlusslicht Petingen keine Blöße und gewann sein Auswärtsspiel souverän mit 39:29. Käerjeng zog durch den Sieg in der Tabelle an den Eschern vorbei und eroberte somit vor der Winterpause die Tabellenführung.

Tabelle:



1. Käerjeng 12 433:339 20

2. Esch 12 377:289 19

3. Differdingen 12 414:324 18

4. Berchem 12 397:317 15

5. Düdelingen 11 309:284 12

6. Diekirch 12 301:364 6

7. Schifflingen 11 269:396 4

8. Petingen 12 280:467 0

Im Tabellenkeller hat sich dagegen nichts getan: Petingen bleibt mit null Punkten abgeschlagener Letzter, Schifflingen steht weiterhin mit vier Zählern auf dem vorletzten Platz. Diekirch hat als Sechster mit sechs Punkten gute Karten auf die Qualifikation zur Titelgruppe.

Handball-Nationaldivision, 12. Spieltag:

Chev Diekirch – HC Berchem 27:30

HB Petingen – Handball Käerjeng 29:39

HBC Schifflingen – Red Boys Differdingen 25:47

Handball Esch – HB Düdelingen 25:25



(sw/L'essentiel)