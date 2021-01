Luxemburger Damen schaffen Sprung zur EM

Weil der europäische Tischtennisverband ETTU die Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft in Rumänien in der höchsten Division komplett annuliert hat, ist die luxemburgische Nationalmannschaft der Damen automatisch für das Turnier qualifiziert.

Das Team um Ni Xia Lian und Sarah de Nutte sicherte sich seinen Platz in der Endrunde durch seinen zweiten Gruppenplatz und den elften Gesamtrang bei der Mannschafts-EM 2019 im französischen Nantes.

Die Luxemburger Herren müssen dagegen noch um die Teilnahme am Turnier in Cluj kämpfen. Sie treffen in der zweithöchsten Qualifikationsrunde auf die Mannschaften aus dem Kosovo, Israel und ein weiteres Team aus der dritten Division, die noch ermittelt werden muss.

(sw/L'essentiel)