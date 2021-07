Grethen macht Luxemburger Delegation komplett

Charles Grethen wird offiziell an den nächsten Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli - 8. August) teilnehmen. Er wird das Großherzogtum in der Disziplin des 1500-Meter-Laufs verteidigen. Vom COSL wurde der luxemburgische Athlet bereits länger als Kandidat ausgewählt, ihm fehlte allerdings bis dato die Genehmigung des Internationalen Leichtathletikverbandes.

Mit ihm ist das Team nun komplett. Am Freitag wurde noch die Teilnahme der Schwimmerin Julie Meynen bestätigt.

Die luxemburgische Delegation besteht aus elf Athleten und 21 Mitarbeitern, darunter zwei Ärzte und drei Physiotherapeuten.

(L'essentiel)