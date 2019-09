Geniets verpasst im WM-​​Regenchaos die Top Ten

Das U23-WM-Zeitfahren im englischen Harrogate verkam zu einer Regenschlacht. Bei widrigen Bedingungen mussten die Profis die 30 Kilometer lange Strecke bewältigen. Nicht allen gelang dies gleich gut.

Ein richtiges Bad nahm Johan Price-Pejtersen. Der dänische U23-Europa- und nationale Meister fuhr in einer Rechtskurve in eine große Wasserlache und stürzte (Video oben). Hätte sie Price-Pejtersen auf der linken Straßenseite umfahren, hätte er viel weniger Zeit verloren. Der Däne konnte glücklicherweise weiterfahren.

Attila Valter aus Ungarn kam in einer leichten Abfahrt zu Fall. Er fuhr in ein Loch, versuchte sich akrobatisch auf dem Rad zu halten, stürzte dennoch und schlitterte über 20 Meter die Straße hinunter. Valter konnte das Rennen mit einem neuen Rad auch fortsetzen.

Geniets verpasst die Top Ten

Den Weltmeistertitel sicherte sich zum dritten Mal in Serie der Däne Mikkel Bjerg. Silber und Bronze ging an die beiden Amerikaner Ian Garrison (+26 Sekunden) und Brandon McNulty (+27). Kevin Geniets aus Luxemburg konnte bei der Medaillenvergabe nicht mitreden. Er landete schließlich mit einem Rückstand von 2:03 Minuten auf Platz 16. Bob Jungels startet am Mittwoch um 15.15 Uhr in die WM.

(sw/L'essentiel/heg)