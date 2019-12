F91 geht mit Pflichtsieg in die Winterpause

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit einem 1:4-Sieg ließen die Düdelinger am letzten Spieltag vor der Winterpause in Ettelbrück nichts anbrennen und konnte dank dem Unentschieden zwischen Una Strassen und Victoria Rosport (2:2) wieder einen Platz in der BGL-Tabelle gut machen. Die Strassener hängen der F91 dennoch punktgleich im Nacken.

Der FC Differdingen konnte derweil die punktgleichen Konkurrenten auf dem fünften und sechsten Platz mit seinem 2:1-Sieg gegen den FC Rodingen ein Stück weit hinter sich lassen. Dennoch hängt die Gruppe weiterhin nah zusammen und dürfte nach der Winterpause für weitere spannende Duelle sorgen.

Wann die abgesagten Spiele zwischen Union Titus Petingen und Progrès Niederkorn sowie US Bad Mondorf und CS Fola Esch nachgeholt werden, ist noch offen. Am Montagabend findet darüberhinaus noch die Partie zwischen den Blue Boys und Racing Union Luxemburg statt.

(L'essentiel)