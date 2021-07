Swift will gegen NK Domzale die Wende schaffen

Swift Hesperingen will nach der Niederlage im Hinspiel auf heimischem Platz den Einzug in die zweite Runde der Europa League Qualifikation klar machen. Der Anpfiff ist für 20 Uhr im Josy Barthel-Stadion geplant, wenn der Platz bis dahin bespielbar bleibt. Die starken Regenfälle am Mittwoch hatten die Luxemburger Mannschaft bereits zum Training im Alphonse Theis-Stadion gezwungen. Doch das Team von Trainer Vincent Hognon ist auf das Rückspiel gegen den Slowenischen Vertreter NK Domzale bestmöglich vorbereitet.

Bis auf Cedric Sacras sind alle Spieler des Teams fit und einsatzbereit. Die Mannschaft habe im Hinspiel trotz der Niederlage Selbstvertrauen getankt, erklärt Swift-Trainer Hognon. «Das gegnerische Team ist europäische Qualifikationsrunden gewöhnt. Wir haben gesehen, dass wir in der Lage sind, mitzuhalten», lautet das Fazit des Übungsleiters, der auch auf die kurze Vorbereitung seines Teams verweist. Dennoch werde sein Team Ehrgeiz zeigen müssen.

Der Tabellendritte der letzten BGL-Saison verschaffte sich mit einer soliden Leistung im Hinspiel eine gute Ausgangsposition. Mit zwei Pfostentreffern und einer sehenswerten Chance haben die Hesperinger gezeigt, dass nicht viel gefehlt hat zum Erfolg. Anders dagegen die Escher Fola, die nach dem Debakel von Gibraltar am Dienstag so gut wie keine Chance mehr auf die Europa League hat. Für das Rückspiel setzt der Trainer der Hesperinger jedenfalls auf mehr Ballkontrolle seines Teams. Mit den schnellen Angriffen der Swifter hatte der Gegner im Hinspiel so seine Mühe, darauf wolle man am Donnerstagabend aufbauen. Wenn das Wetter und der Fußballgott mitspielen, könnte das Team in der nächsten Runde auf den Sieger der Partie FC Honka (Finnland) oder den NSI Runavik (Färöer Inseln) treffen.

(L'essentiel)