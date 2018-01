Red Boys gelingt Revanche gegen Berchem

HB Düdelingen bleibt weiterhin Spitzenreiter in der heimischen Sales-Lentz-League. Die Handballer aus dem Süden setzten sich am Samstag auswärts gegen Käerjeng mit 31:27 durch.

Resultate, Sales Lentz League



Samstag

Berchem - Red Boys 30:31

Schifflingen - Petingen 33:36

Käerjeng - Düdelingen 27:31



Tabelle:



1. Düdelingen 11 9 0 2 317:270 29

2. Differdingen 11 8 1 2 366:309 28

3. Berchem 11 7 1 3 356:292 26

4. Esch 10 7 1 2 306:239 25

5. Käerjeng 11 5 1 5 334:299 22

6. HB Petingen11 4 0 7 279:328 19

7. Schifflingen 11 1 0 10 286:364 13

8. Diekirch 10 0 0 10 200:343 10

Ein echtes Schlagerspiel bekamen die Zuseher indes in Berchem zu sehen: Am Ende behielten die Gäste aus Differdingen mit 31:30 knapp die Oberhand. Die Red-Boys-Spieler Senjin Kratovic (zehn Tore) und Andraz Podvrsic (sieben Tore) spielten sich dabei besonders in den Vordergrund. Berchem und Esch (ein Spiel weniger) teilen sich damit den dritten Platz in der Liga.

(L'essentiel)