Fußball-​​Clubs setzen App gegen Corona ein

Die Corona-Infektion, die am Sonntag bei Fola Esch entdeckt wurde, dient vielen Vereinen als erneuter Weckruf, dass das Coronavirus noch nicht verschwunden ist. Bei der Fola wurde der Betroffene gemäß dem geltenden Protokoll unter Quarantäne gestellt. Der Verein muss nun auch im Interesse des Fußballverbandes FLF wieder coronafrei werden – der Club tritt demnächst schließlich in der Champions-League-Qualifikation im Europapokal an.

Da sich auch Progrès Niederkorn, Union Titus Petingen und der FC Differdingen für das internationale Geschäft qualifiziert haben, arbeiten die vier Vereine in puncto Coronavirus zusammen – mit einer App.

« Das ist kein Aufwand »

Jeden Abend müssen die Spieler und das Personal der Vereine rund zehn Fragen zu ihrer Gesundheit und den Menschen, mit denen sie im Laufe des Tages zusammen waren, beantworten. Ein Algorithmus generiert dann eine Punktzahl. «Sollte die höher als vier sein, werde ich sofort benachrichtigt», erklärt Jonathan Barthelemy, der Physiotherapeut des Clubs, der die Entwicklung des Programms vorangetrieben hat. Übersteigt das Ergebnis sechs, wird automatisch der Arzt des jeweiligen Vereins benachrichtigt.

«Jede Person ist pro Tag etwa 30 Sekunden mit der App beschäftigt. Das ist also kein Aufwand. Bei Symptomen kann der Verein sofort eingreifen», erklärt Fola-Torwart Thomas Hym. Am heutigen Nachmittag nehmen Vertreter der vier Vereine an einem Treffen der Uefa teil. Dort erfahren sie mehr zum Auftakt der europäischen Saison.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)