Danel Sinani unterschreibt bei Norwich City

Es hatte sich schon über einen längeren Zeitraum angedeutet, nun ist es offiziell: Danel Sinani kehrt F91 Düdelingen den Rücken und wechselt in die englische Premier League. Der offensive Mittelfeldspieler unterzeichnete einen Drei-Jahres-Vertrag beim akut abstiegsbedrohten Norwich City. «Das ist ein großartiger Verein, der in der besten Liga der Welt spielt. Deshalb ist mir die Entscheidung nicht schwer gefallen», sagte Sinani im Gespräch mit L'essentiel.

Obwohl der Klub aus Norfolk derzeit mit sechs Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz am Tabellenende steht, verfügt er über mehrere namhafte Spieler wie Todd Cantwell und den finnischen Stürmer Teemu Pukki.

Sinani, dessen Vertrag in Düdelingen im Sommer ausläuft, blickt auf eine äußerst erfolgreiche Zeit beim Luxemburger Serienmeister zurück: Neben dem Gewinn zahlreicher nationaler Titel, betrieb der Offensivakteur auch in der Europa League mit neun Tore in elf Spielen, mächtig Eigenwerbung. In der laufenden Saison der BGL Ligue war Sinani vor der Corona-Unterbrechung mit 14 Toren der erfolgreichste Torschütze.

