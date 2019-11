Red Boys treffen im Achtelfinale auf Prag

Während das Niveau im Achtelfinale des Challenge Cups deutlich ansteigen wird, können die Red Boys nach der Ziehung am Dienstag in Wien träumen. Auch wenn das Spiel gegen HC Dukla Prag kein Spaziergang wird, hätten die Differdinger es deutlich schlechter treffen können. Dies wird durch die anderen ausgelosten Duelle zwischen Alingsas und Bukarest, AEK Athen und Drammen oder Halden und HC Neva belegt.

Das Hinspiel soll am Wochenende des 8. und 9. Februar in der Tschechischen Republik und das Rückspiel am folgenden Wochenende in Oberkorn stattfinden.

(nm/L'essentiel)