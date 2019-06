Martins könnte zum BSC Young Boys wechseln

Der luxemburgische Mittelfeldspieler Christopher Martins wird wohl nicht zu Olympique Lyonnais zurückkehren. Obwohl er in Troyes, einem Club, in dem er vorübergehend spielte, eine hervorragende Saison in der zweiten französischen Liga abgeliefert hatte, könnte er sich jetzt neu orientieren... in der Schweiz. Genauer gesagt beim BSC Young Boys.

Dies hat zumindest das französische Sportmagazin Le 10 Sport am Mittwoch mitgeteilt. Der Website zufolge würde Kiki Martins einen Vierjahresvertrag mit dem amtierenden Schweizer Club unterzeichnen.

(L'essentiel)