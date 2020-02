Tommy Wirtz geht in 2. Bundesliga auf Torejagd

Der Luxemburger Handball-Nationalspieler Tommy Wirtz hat seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Der ehemalige Spieler des HB Düdelingen wechselt zur kommenden Saison zur DJK Rimpar in die 2. Bundesliga. Zurzeit läuft der Linksaußen noch in Liga drei für die HG Saarlouis auf.

Die Rimparer Wölfe belegen in der 2. Bundesliga derzeit den siebten Tabellenplatz. Ihr Rückstand auf die Aufstiegsränge beträgt fünf Punkte. Rimpar liegt in Bayern, nördlich der Stadt Würzburg, in der der Club seine Heimspiele austrägt.

(sw/L'essentiel)