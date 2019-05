Dino Toppmöller verlässt F91 Düdelingen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dino Topmöller verlässt F91 Düdelingen und wird Trainer von Royal Excelsior Virton, die in die D1B-Liga aufgestiegen sind und damit an der Schwelle zur belgischen Profiliga stehen.

«Die Vereinbarung über zwei Saisons wurde am Donnerstag zwischen allen Parteien getroffen», sagte Vereinsdirektor Frédéric Lamotte auf einer Pressekonferenz am Freitag in Luxemburg.

«Ich bin sehr glücklich, Virtons neuer Trainer zu werden», sagte Dino Toppmöller. «Es ist eine große Herausforderung für mich, und dieser Club ist hungrig nach mehr. Wenn alle gut zusammenarbeiten, können wir in Zukunft gute Dinge erreichen.»

(L'essentiel)