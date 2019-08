Düdelingen startet mit Feuer in die dritte Runde

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schon 30 Minuten nach dem Anpfiff waren die Düdelinger nach zwei Toren von Dominik Stolz mit 2:0 in Führung. Die F91 ging im Stade Josy Barthel mit viel Power gegen die Esten vom FC Nõmme Kalju aus Talinn vor. Aber die Vorahnung vom F91-Kapitän Tom Schnell, dass man die Mannschaft nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfe, bewahrheitete sich zumindest kurz vor Ende der ersten Halbzeit: 2:1 durch Sander Puri.

In der zweiten Halbzeit konnte Düdelingen den drohenden Ausgleich der Esten aber erfolgreich abwenden und in der 75. Minute auf 3:1 (erneut Stolz) erhöhen, was die Luxemburger auch bis zum Abpfiff halten konnten.

Somit startet die F91 mit einem komfortablen Ergebnis in die dritte Runde und kann nun umso mehr von der Wiederholung der Sensation aus dem vergangenen Jahr träumen.

(L'essentiel)