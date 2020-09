Bob Jungels schießt Sergio Higuita ab

Wie schnell die Fahrer bei der Tour de France unterwegs sind, zeigt dieses Beispiel: Bob Jungels scherte zu Beginn der 15. Etappe zwischen Lyon und Grand Colombier plötzlich von links nach rechts aus. Just in dem Moment, als der der Kolumbianer Sergio Higuita (Education First) ausscherte, um nach vorne zu fahren. Ohne Higuita auch nur zu sehen, zog Jungels ihm das Vorderrad weg.

Der kolumbianische Meister wurde bei dem Sturz verletzt. Er wurde sofort vom medizinischen Team der Tour de France behandelt. Zunächst versuchte er, sich ins Peloton zurückzukämpfen, gab dann aber auf. Die Tour de France endete vorzeitig für den kleinen Bergsteiger, der am Sonntagmorgen in der Gesamtwertung auf Platz 16 lag. Rigoberto Uran, derzeit auf dem vierten Platz, verlor im Rennen um das Podium einen wertvollen Teamkollegen.

???????? @HiguitSergio has crashed after an accidental collision with ???????? @BobJungels, but he has set off once again.



Chute de ???????? @HiguitSergio suite à un accrochage avec ???????? @BobJungels . Il est reparti pour revenir sur le peloton.#TDF2020 pic.twitter.com/0ZgjIxag4X