Molinaro scheitert in Petingen klar an Yashina

Das war deutlich! Éléonora Molinaro ist beim ITF-Tennisturnier in Petingen am Donnerstag im Viertelfinale ausgeschieden. Die 390. der Weltrangliste unter lag der Russin Ekaterina Yashina mit 1:6 und 2:6 klar in zwei Sätzen. In der Runde zuvor hatte Molinaro die Deutsche Tayisiya Morderger, bekannt aus der TV-Sendung «Bauer sucht Frau», mit 6:2 und 6:2 geschlagen.

Den Einzug ins Halbfinale hat dagegen Mandy Minella geschafft. Im Achtelfinale gewann die Escherin mit 3:6, 6:3 und 6:4 gegen die Polin Katarzyna Piter, im Viertelfinale schlug sie die Bulgarin Isabella Shinijova mit 6:1 und 6:4. Am Freitag trifft sie aus Nina Stojanović aus Serbien. Das Spiel ist für 18.15 Uhr angesetzt.

(sw/L'essentiel)