Eike Schröder schreibt Marathon-​​Geschichte

Der gestrige Sonntag bleibt ein historischer Moment im Leben von Eike Schröder und den Special Olympics Luxemburg. Der 25-jährige Luxemburger, der ursprünglich aus der Nocher Route bei Wiltz stammt, wo er mit seinen Eltern lebt, war das erste Mitglied des Sportverbandes der erfolgreich einen Marathon bestritten hat.

Die rund 42 Kilometer schaffte er mit einer erstaunlichen Zeit von 3h12'41". «Es ist, als hätte ich die ersten Schritte auf dem Mond gemacht. Es war großartig, als ich vor dem Publikum über die Ziellinie gelaufen bin. Ich bin immer noch bewegt davon», sagte er. Erst im Jahr 2011 hat Schröder mit dem Laufsport angefangen und konnte seitdem schon einige Erfolge, unter anderem in Diekirch und Paderborn vorweisen. Für den Marathon in Frankfurt trainierte er vier bis fünf mal pro Woche.

Wenn er nicht gerade auf Marathon-Strecken unterwegs ist, arbeitet er in der Küche der APEMH (Association of Parents of Mental Disabled Children) Werkstätten in Hosingen. «Trotz der Kälte und des Windes» kämpfte er sich in Frankfurt auf den 1617. Platz unter den Männern bei rund 8.000 Teilnehmern. Von seinem Erfolg ist er immer noch überrascht: «In den letzten vier Kilometern spürte ich den Schmerz, aber ich hielt durch. Ich strebte nach 3:20'-3:30'. Es ist wirklich unerwartet», erzählt er. Der 25-Jährige gehörte sogar zu den besten Luxemburgern, die in Frankfurt um die nationalen Meisterschaften kämpften. Philippe Gillen (2h30'05") und Karin Schank (2h57'22") liefen ebenfalls mit.

(Nicolas Martin/L'essentiel)