Die Basketball-​​Saison ist vorzeitig beendet

Die Basketball-Saison 2019/2020 in Luxemburg ist vorbei, wie der Luxemburger Basketballverband (FLBB) am Sonntag mitteilte. Grund ist das Coronavirus. «Die Vereine können nun entscheiden, wie sie die Situation mit ihren Trainern und Spielern lösen wollen», so der Dachverband.

Der FFLB hat angedeutet, dass er mit den Clubs über die organisatorischen Details diskutieren wird, «wenn sich die Situation beruhigt hat». Dazu gehören unter anderem die Bedingungen für Auf- und Abstieg bei einem vorzeitigen Saison-Ende.

(L'essentiel)