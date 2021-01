Sébastien Thill unterschreibt bei Sheriff Tiraspol

Добро пожаловать, Себастьен ???? Первым новичком ФК «Шериф» в 2021 году стал полузащитник сборной Люксембурга, Себастьен... Publiée par Football Club Sheriff sur Lundi 18 janvier 2021

Der ältere der Thill-Brüder hat seine erste Station im Ausland bereits nach vier Monaten verlassen und sich einem neuen Club angeschlossen: Sébastien Thill, der im September zum FC Tambov in Russland gewechselt war, spielt ab sofort für Sheriff Tiraspol in Moldawien. Das teilte der Verein am Montag offiziell mit. Der ehemalige Kapitän von Progrès Niederkorn ist insgesamt nur acht Mal für das russische Kellerkind – zurzeit steht der Club auf dem vorletzten Tabellenplatz – aufgelaufen.

«Sébastien hatte bei Tambov sein Gehalt oft nicht rechtzeitig bekommen. Daher konnte er vorzeitig aus dem Leihgeschäft zwischen uns und Tambov kommen. Sheriff Tiraspol ist ein solider Verein, der regelmäßig im Europapokal spielt. Für ihn ist es eine gute Gelegenheit» sagt Thomas Gilgemann, Sportdirektor bei Progrès.

(ng/L'essentiel)