FC Progrès gewinnt 1:0 gegen Cardiff

In der Vorqualifikation zur Europa League konnte der FC Progrès Niederkorn das Spiel zwar mit einem 1:0 für sich entscheiden, überzeugend war die Leistung der Luxemburger jedoch nur bedingt. In der 61. Minute machte De Almeida das Tor zum Sieg gegen Cardiff Metropolitan University, das restliche Spiel plätscherte allerdings nur so vor sich hin.

Vor den knapp 2000 Zuschauern konnte die Mannschaft von Roland Vrabec, der sie erst vor zwei Wochen übernommen hatte, nicht gerade mit einem spannenden Match glänzen. Für das Rückspiel am Donnerstag, 4. Juli, in Wales gibt es also noch Luft nach oben. Sollten sie dieses Spiel gewinnen, qualifizieren sich die Luxemburger für das Spiel gegen die Iren in Cork City.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)