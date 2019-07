Keine Bremsen – Rallye-​​Bolide kracht in Schuppen

In der Hosinger Haaptstrooss ist es am Samstag zu einem spektakulären Unfall gekommen. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, fuhr ein Rennwagen der «Rallye Luxembourg» gerade aus einer Kurve, als die Bremsen des Fahrzeugs versagten. Der Fahrer steuerte das Auto über ein Feld in einen Schuppen, wo er und seine Co-Pilotin in einen Anhänger krachten.

Der Fahrer konnte sofort auf dem Fahrzeug befreit werden und erlitt leichte Verletzungen. Seine Beifahrerin musste mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden, kam aber ebenfalls mit leichten Blessuren davon. Die Veranstaltung wurde wegen des Crashs bis 17.30 Uhr unterbrochen.

(L'essentiel)