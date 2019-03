F91 startet durch, Escher Teams verlieren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Freitagabend war den Clubs von Esch alles andere als wohlgesonnen. Jeunesse verlor deutlich 0:3 gegen F91 Düdelingen. Couturier (8.), Cruz (50.) und Sinani (58.) waren die Architekten dieses großen Erfolgs für den neuen Tabellenführer der Luxemburger Meisterschaft.

Fola Esch, die bis letzte Woche an der Spitze stand, verlor bei Titus Petingen mit 1:2. Die Heimmannschaft zog in der ersten Halbzeit die Fäden, mit Toren von Bojic (20.) und Sawaneh (35.). Seydis Gegentreffer nach einer Stunde reichte nicht aus, um noch an die Petinger heranzukommen.

Der dritte Gewinner der Escher Niederlagen ist Progrès Niederkorn. Die Mannschcaft siegte mit 1:0 gegen Hamm Benfica mit einem Tor von Ramdedovic. Damit belegt Progrès in der BGL-Ligue den zweiten Platz, drei Punkte hinter F91 und einen Punkt vor Fola Esch. Am Sonntag folgt noch das Ergebnis von Etzella Ettelbrück gegen Victoria Rosport.

(L'essentiel)