Holtz wählt Mbappé – Mutsch stimmt für Modric

Bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres setzte der luxemburgische Nationaltrainer Luc Holtz den französischen Stürmer Kylian Mbappé an die Spitze seiner Liste, gefolgt vom Belgier Eden Hazard und den Kroaten Luka Modric. Der Spielgestalter von Real Madrid stach letztendlich auch Cristiano Ronaldo und Mohamed Salah aus und ergatterte den begehrten Titel. Der Kapitän der «Roud Léiwen», Mario Mutsch, verteilte fünf Punkte auf Modric, drei auf Salah und zwei auf Ronaldo.

Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw hat ebenfalls für den späteren Sieger Luka Modric gestimmt. Er sah den WM-Finalisten und Champions-League-Sieger vor Mbappé und Hazard. Manuel Neuer vergab derweil fünf Punkte an Hazard, drei an Modric und einen an Weltmeister Raphael Varane.

(mc/sw/L'essentiel)