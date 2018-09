Handball Käerjeng holt den ersten Big-​​Point

In Luxemburgs Handball-Oberhaus hat der amtierende Meister das erste Ausrufezeichen gesetzt: Handball Käerjeng setzte sich am Samstag mit 37:29 im Auswärtsspiel gegen den HC Berchem durch. Nach der ersten Halbzeit, in der sich beide Mannschaften auf Augenhöhe präsentierten, nahm Käerjeng in Durchgang zwei das Heft in die Hand und erspielte sich dank einer bissigen Deckung und stark vorgetragenen Tempogegenstößen einen entscheidenden Vorsprung.

Tabelle:



1. Handball Käerjeng 2 73:49 4

2. HB Düdelingen 2 53:49 4

3. Handball Esch 2 64:44 3

4. HC Berchem 2 84:62 2

5. Chev Diekirch 2 54:61 2

6. Red Boys 2 52:53 1

7. HBC Schifflingen 2 41:64 0

8. HB Petingen 2 50:89 0



Neben Käerjeng wahrte auch der HB Düdelingen die «weiße Weste». Bei den Red Boys Differdingen überzeugte das Team von Trainer Nikola Malesevic durch Nervenstärke und gewann am Ende knapp mit 28:27. Differdingen muss also weiter auf den ersten Sieg warten.

Im Kampf um den Einzug in die Titelrunde konnte Chev Diekirch einen wichtigen Sieg gegen den HB Petingen einfahren und die Partie klar mit 34:25 für sich entscheiden. Am Sonntag wurde Handball Esch seiner Favoritenrolle beim HBC Schifflingen voll und ganz gerecht und gewann mit 20 Toren 39:19.

Handball-Nationaldivision, 2. Spieltag



HC Berchem – Handball Käerjeng 29:37

Chev Diekirch – HB Petingen 34:25

Red Boys Differdingen – HB Düdelingen 27:28

HBC Schifflingen – Handball Esch 19:39



(sw/L'essentiel)