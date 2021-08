Belinda Bencic schlägt in Kockelscheuer auf

Die Schweizerin Belinda Bencic, die bei den Olympischen Spielen in Tokio die Godmedaille erringen konnte, kommt nach Luxemburg. Sie soll beim WTA-Turnier in Kockelscheuer, das am 13. September beginnt, die Hauptattraktion sein. Das teilten die Veranstalter der BGL BNP Paribas Luxembourg Open am Dienstag mit.

Außerdem will die Lettin Jelena Ostapenko, die aktuell auf Platz 29 der Weltrangliste geführt wird, ihren Titel aus dem Jahr 2019 verteidigen. 2020 war das Turnier wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Unter den 32 Teilnehmerinnen sind auch die Belgierin Elise Mertens (16.) sowie die Deutsche Andrea Petkovic (66.). Das Turnier findet vor Publikum statt. Die Eintrittspreise liegen zwischen 15 und 20 Euro.

(nc/L'essentiel)