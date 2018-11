Holtz benennt Kader für die kommenden Spiele

Am Mittwochvormittag hat Nationaltrainer Luc Holtz im Hauptquartier der FLF in Monnerich den Kader präsentiert, der in der Europa League gegen Weißrussland und Moldawien antreten wird. Auf erstere trifft die luxemburgische Elf am 15. November im Stade Josy Barthel. Das zweite Match muss drei Tage später bei den Gegnern in Chisinau bestritten werden.

Bis auf den verletzten Kevin Malget und den schwächelnden Gerson Rodrigues konzentriert sich der Trainer auf die Stammmannschaft, die in den vergangenen Spielen gute Ergebnisse abgeliefert hat. Mit Tim Hall, Aldin Skenderovic und Stefano Bensi gibt es auch drei Rückkehrer.

Die Mannschaftsaufstellung

Tor: Tim Kips, Anthony Moris, Ralph Schon

Verteidigung: Dirk Carlson, Maxime Chanot, Mathias Jänisch, Laurent Jans, Tim Hall, Enes Mahmutovic, Christopher Martins, Chris Philipps

Mittelfeld: Leandro Barreiro, Florian Bohnert, Lars Gerson, Mario Mutsch, Danel Sinani, Aldin Skenderovic, Olivier Thill, Vincent Thill

Angriff: Stefano Bensi, Daniel da Mota, Maurice Deville, Aurélien Joachim, David Turpel

(L'essentiel)